Κάιρο: Τουλάχιστον 20 νεκροί από πυρκαγιά στον σιδηροδρομικό σταθμό

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε στον κύριο σιδηροδρομικό σταθμό του Καΐρου, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σύννεφα καπνού να βγαίνουν από το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού στο κέντρο του Καΐρου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες όσον αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Bodies strewn across tracks as plumes of smoke rise in Egypt train fire https://t.co/kuAJV8MmsV pic.twitter.com/syS7SPvNYO