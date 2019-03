Ολλανδία: Τρεις νεκροί από την επίθεση με σφαίρες σε τραμ

Προειδοποιήσεις για τον Gökmen Tanis, 37 ετών, που έχει γεννηθεί στην Τουρκία, απευθύνει η ολλανδική αστυνομία προς τους πολίτες.

Δημοσιεύοντας τη φωτογραφία του στο Twitter, σημειώνει ότι σχετίζεται με την επίθεση στην Πλατεία 24ης Οκτωβρίου, σήμερα το πρωί. Καλεί τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν, αλλά να επικοινωνήσουν με την αστυνομία.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης σήμερα, από πυρά μέσα σε τραμ στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.

Η αστυνομία ανέπτυξε επιτόπου μονάδα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ενημερώνοντας πως μπορεί να πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

O φερόμενος δράστης διαφεύγει και η αστυνομία ζήτησε από τα σχολεία της περιοχής να κρατήσουν τις πόρτες κλειστές.



Η αστυνομία δεν έχει υπόπτους υπό κράτηση, σύμφωνα με τον Joost Lanshage, εκπρόσωπο της αστυνομίας στην κεντρική Ολλανδία. Είπε ότι το συμβάν έχει τελειώσει, αλλά ότι η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ ανησυχητική», την ώρα που ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και σε άλλες ζωτικής σημασίας υποδομές της χώρας. Το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί (στο επίπεδο 5) για την πόλη Ουτρέχτη, υπογράμμισε ο υπεύθυνος της αντιτρομοκρατικής Pieter-Jaap Aalbersberg.

«Πυρά στην πλατεία της 24ης Οκτωβρίου. Πολλές σφαίρες. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης», ανακοίνωσε η αστυνομία με μήνυμα στο Twitter. Διευκρίνισε πως πρόκειται για πυροβολισμούς μέσα σ' ένα τραμ και πως έχουν αναπτυχθεί ιατρικά ελικόπτερα.

