FT: Η Τερέζα Μέι ίσως να μην ανακοινώσει την παραίτησή της

Σύμβουλοι της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι συζητούν ένα χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή της αλλά θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την ανακοίνωση της πρόθεσής της να παραιτηθεί έως μετά την τρίτη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο επί του σχεδίου της για το Brexit, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Αυτό θα απέτρεπε την ανάρμοστη εντύπωση ότι κάποιοι βουλευτές των Τόρις, για παράδειγμα ο Μπόρις (Τζόνσον), στηρίζουν τη συμφωνία με ευτελή κίνητρα», ανέφερε ο πολιτικός συντάκτης των FT Τζορτζ Πάρκερ στο Twitter.

Σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται ότι θα υπάρξει μια συνεννόηση ότι η Μέι θα ανακοινώσει την αποχώρησή της όταν ή εάν οι ευρωσκεπτικιστές βουλευτές στο Συντηρητικό της κόμμα στηρίξουν τη συμφωνία της και αυτή περάσει από το κοινοβούλιο.

