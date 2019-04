Τεχνικά προβλήματα σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ

Τρεις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι έχουν διακοπή στα συστήματα υπολογιστών τους, με την United Airlines να αναφέρει ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει έγγραφα, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων.

Οπως μεταδίδει το Reuters, οι Delta Air Lines και Southwest Airlines σημείωσαν στους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα ότι έχουν και αυτές διακοπές λειτουργίας στα συστήματά τους, ενώ πολλές πτήσεις είχαν καθυστερήσεις.

It's affecting our flights system wide, and we're working to see if it's affecting any other carriers this morning as well. In the meantime, once more information has been made available our Agents at the airport will be happy to disseminate it to y'all. -Rocky