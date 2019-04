Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση της υπ. Εσωτερικής Ασφάλειας

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Κίρστεν Νίλσεν αποχωρεί από τον θώκο, ανήγγειλε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter την Κυριακή, καθώς ο Λευκός Οίκος συνεχίζει την αναδιαμόρφωση της πολιτικής που ασκεί ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την πληροφορία ότι η Νίλσεν επρόκειτο να υποβάλει την παραίτησή της μετέδωσε λίγη ώρα πριν επισημοποιήσει την εξέλιξη το CBS News, σύμφωνα με το οποίο δεν ήταν σαφές εάν η αποχώρησή της θα γινόταν οικειοθελώς.

Σε άλλο tweet, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι ο Κέβιν ΜακΑλίναν, νυν διευθυντής της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (Customs and Border Protection, CBP), θα αναλάβει μεταβατικός υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!