Ο Τραμπ κατήγγειλε ότι η ΕΕ είναι «τόσο σκληρή» με το Λονδίνο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε ότι η ΕΕ είναι «τόσο σκληρή» με τη Βρετανία, μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για παράταση του Brexit έως και έξι μήνες.

«Κρίμα που η ΕΕ είναι τόσο σκληρή με τη Βρετανία και με το Brexit», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!