Τραμπ για Β. Κορέα: Ανυπομονώ να φύγουν τα πυρηνικά και οι κυρώσεις

«Συμφωνώ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ότι οι προσωπικές μας σχέσεις παραμένουν πολύ καλές, ίσως ο όρος εξαιρετικές θα ήταν ακόμη πιο ακριβής και ότι μια τρίτη Σύνοδος Κορυφής θα ήταν καλή στο να καταλάβουμε πλήρως το πού βρισκόμαστε», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος.

I agree with Kim Jong Un of North Korea that our personal relationship remains very good, perhaps the term excellent would be even more accurate, and that a third Summit would be good in that we fully understand where we each stand. North Korea has tremendous potential for.......