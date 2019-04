Τραμπ: Βοήθεια στον Πάπα για την Παναγία των Παρισίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Πάπα Φραγκίσκο και προσέφερε τη βοήθεια των ΗΠΑ έπειτα από την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων.

Just had a wonderful conversation with @Pontifex Francis offering condolences from the People of the United States for the horrible and destructive fire at Notre Dame Cathedral. I offered the help of our great experts on renovation and construction as I did....