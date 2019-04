ΗΠΑ: Υποψήφιος για την προεδρική κούρσα του 2020 ο Μπάιντεν

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε επίσημα ότι θα διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για την υποψηφιότητα των προεδρικών εκλογών του 2020.

«Ο πυρήνας των αξιών αυτού του έθνους… η παρουσία μας στον κόσμο… η ίδια μας η Δημοκρατία… όλα όσα έφεραν την Αμερική στη σημερινή της θέση, διακυβεύονται. Γι' αυτό σήμερα ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για Πρόεδρος των ΗΠΑ».

Ο 77χρονος γερουσιαστής, που υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος για οκτώ χρόνια, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, θα προστεθεί έτσι στους σχεδόν άλλους 20 Δημοκρατικούς που θέλουν να βρεθούν απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες εκλογές.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3