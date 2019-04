Αυτοκίνητο μπήκε με ταχύτητα σε εμπορικό κέντρο στο Αμβούργο

Αυτοκίνητο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα σε εμπορικό κέντρο στο Αμβούργο, τραυματίζοντας εννέα ανθρώπους, σύμφωνα με το RT.

Ο ηλικιωμένος οδηγός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Όπως μεταδίδει το Sputnik, το κτίριο έχει εκκενωθεί, ενώ στο σημείο έχουν φτάσει η αστυνομία και ομάδες διάσωσης.

BREAKING: Car rams into shopping centre in #Hamburg, reports say https://t.co/bdJtezaM09 pic.twitter.com/Z2quAaONS8