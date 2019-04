Βενεζουέλα: Ο Γκουαϊδό καλεί τους στρατιώτες να διώξουν τον Μαδούρο

Να σταματήσουν τον «σφετερισμό» του Νικολάς Μαδούρο ζητάει από τον στρατό και τους πολίτες της Βενεζουέλας ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Χουάν Γκουαϊδό, σε βίντεο που προωθήθηκε.

Όπως μεταδίδει το Sputnik, ο αυτοανακηρυγμένος προσωρινός πρόεδρος απεύθυνθηκε στους στρατιώτες και τους κάλεσε να κατέβουν στους δρόμους του Καράκας για να διασφαλίσουν την «οριστική διακοπή του σφετερισμού» του Μαδούρο. Απόπειρα πραξικοπήματος από μικρή ομάδα «στρατιωτικών προδοτών» καταγγέλλει η κυβέρνηση.

People take cover as tear gas fired on highway near #Caracas air base pic.twitter.com/jXXh3llbGL