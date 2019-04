Wikileaks: Την Πέμπτη κρίνεται το αίτημα των ΗΠΑ για απέλαση του Ασάντζ

Το αίτημα των ΗΠΑ για απέλαση του Τζούλιαν Ασάντζ θα εξεταστεί την Πέμπτη σε δικαστήριο του Λονδίνου, ανακοίνωσαν τα WikiLeaks.

«Ο Τζούλιαν Ασάντζ θα κατηγορηθεί αύριο στο δικαστήριο Southwark Crown στις 10.30 για παραβίαση των όρων της αναστολής του» αναφέρεται στο λογαριασμού του ιστότοπου στο Twitter.

«Την Πέμπτη στις 10 θα γίνει ακρόαση στο δικαστήριο Westminster Magistrate του αιτήματος των ΗΠΑ για απέλαση» σημειώνεται.

Julian Assange will be sentenced at Southwark Crown Court at 10:30AM tomorrow for 'violating his bail conditions' whilst seeking & obtaining political asylum. On Thursday at 10AM there will be a hearing in Westminster Magistrate Court on the US extradition request.