Τραμπ: Η Fed πρέπει να ρίξει τα επιτόκια 1%

Νέα επίθεση κατά της κεντρικής τράπεζας εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, λέγοντας ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να «εκτοξευτεί σαν πύραυλος», αν η Fed μειώσει τα επιτόκια.

«Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε προς τα πάνω σαν πύραυλος αν μειώναμε τα επιτόκια, όπως κατά μια μονάδα, και κάποια ποσοτική χαλάρωση» έγραψε στο Twitter.

O ίδιος επέκρινε τη Fed γιατί προχώρησε σε ακατάπαυστες αυξήσεις επιτοκίων παρόλο που ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός.

China is adding great stimulus to its economy while at the same time keeping interest rates low. Our Federal Reserve has incessantly lifted interest rates, even though inflation is very low, and instituted a very big dose of quantitative tightening. We have the potential to go...

....up like a rocket if we did some lowering of rates, like one point, and some quantitative easing. Yes, we are doing very well at 3.2% GDP, but with our wonderfully low inflation, we could be setting major records &, at the same time, make our National Debt start to look small!