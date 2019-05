Δύο Γάλλοι στρατιώτες νεκροί σε επιχείρηση διάσωσης ομήρων

Δύο Γάλλοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης ομήρων, κοντά στα σύνορα Μπενίν-Μπουρκίνα Φάσο, στη δυτική Αφρική.

Όπως μεταδίδει το Sputnik, η επιχείρηση αφορούσε τέσσερις ομήρους, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Και οι τέσσερις όμηροι, ανάμεσα στους οποίους δύο Γάλλοι δάσκαλοι, απελευθερώθηκαν, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Four hostages, including the two French teachers kidnapped in Benin, released by the French army - Élysée https://t.co/yEGWfZ1WD8 via @UrgentF24 pic.twitter.com/6OEi7K38Cg