Γαλλία: Οκτώ τραυματίες από έκρηξη στη Λυόν

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε στη Λυόν στη Γαλλία, σύμφωνα με το Reuters το οποίο επικαλείται αστυνομικές πηγές και το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Το σημείο της έκρηξης βρίσκεται στο κέντρο της γαλλικής πόλης, σε ζώνη κυκλοφορίας πεζών. Oι γαλλικές εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι η έκρηξη πιθανότητα προκλήθηκε από βόμβα σε πακέτο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την έκρηξη ως «επίθεση» χωρίς νεκρούς.

BREAKING: A parcel bomb exploded in the French city of #Lyon injuring at least 6 people, Two in serious condition. Police have cordoned off the area. pic.twitter.com/3GkKmA5MBA