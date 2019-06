Ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποχώρηση του συμβούλου οικονομίας του Λ. Οίκου

Ο επικεφαλής της επιτροπής των συμβούλων της αμερικανικής προεδρίας για οικονομικά ζητήματα θα αποχωρήσει σύντομα από το αξίωμά του, γνωστοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή, χωρίς να εξηγήσει γιατί.

«Ο Κέβιν Χάσετ, ο οποίος έκανε τόσο σπουδαία δουλειά για μένα και για την κυβέρνηση, θα αποχωρήσει σύντομα», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

«Το πολύ ταλαντούχο πρόσωπο που θα τον αντικαταστήσει θα ονομαστεί μόλις επιστρέψω στις ΗΠΑ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κέβιν για όλα όσα έκανε — είναι αληθινός φίλος!», συμπλήρωσε ο μεγιστάνας, ο οποίος αναχώρησε για μια περιοδεία του στην Ευρώπη, ο πρώτος σταθμός της οποίας είναι η Βρετανία.

Kevin Hassett, who has done such a great job for me and the Administration, will be leaving shortly. His very talented replacement will be named as soon as I get back to the U.S. I want to thank Kevin for all he has done - he is a true friend!