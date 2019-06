Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα, στην Ινδονησία, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο δυτικά της Σουμάτρα, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με το Sputnik.

