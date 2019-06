Ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στο Μανχάταν, μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το ελικόπτερο συνετρίβη σε κτίριο στην 7η Λεωφόρο, στο κέντρο του Μανχάταν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος είναι νεκρός σύμφωνα με το πρακτορείο.

Σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Twitter, πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε εν μέσω βροχερού καιρού.

Σύμφωνα με το CNBC, πρόκειται για ένα κτίριο 54 ορόφων, το Axa Equitable Center, όπου στεγάζονται γραφεία της BNP Paribas, της Citibank και της δικηγορικής εταιρείας Willkie Farr & Gallagher.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για το δυστύχημα, ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44