Τραμπ: Η κάθε χώρα να προστατεύει τα δικά της δεξαμενόπλοια

Να προστατεύουν τα δικά τους πλοία οι υπόλοιπες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ιαπωνίας, στη Μέση Ανατολή, ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε, μέσω Twitter: «Η Κίνα περνάει το 91% του πετρελαίου της από τα Στενά (του Ορμούζ), η Ιαπωνία το 62% και πολλές άλλες χώρες παρομοίως. Γιατί να προστατεύουμε τις θαλάσσιες οδούς για άλλες χώρες (τόσα χρόνια) με μηδενική αποζημίωση».

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been....

Προσθέτει: «Ολες αυτές οι χώρες πρέπει να προστατεύουν τα δικά τους πλοία, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που ήταν πάντα επικίνδυνο».

....a dangerous journey. We don’t even need to be there in that the U.S. has just become (by far) the largest producer of Energy anywhere in the world! The U.S. request for Iran is very simple - No Nuclear Weapons and No Further Sponsoring of Terror!