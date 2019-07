Ντόναλντ Τραμπ: Ο Τζο Μπάιντεν δεν θα κερδίσει!

Στον πρώην αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ:

«Κάποια πράγματα απλώς δεν μπορούν να διασωθούν. Η Κίνα και άλλες χώρες που μας εξαπάτησαν για χρόνια, τον ικετεύουν. Εγκατέλειψε τον στρατό μας, τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και την υγειονομική περίθαλψή μας. Πρόσθεσε περισσότερο χρέος από όλους τους άλλους προέδρους. Δεν θα κερδίσει!».

Joe Biden is a reclamation project. Some things are just not salvageable. China and other countries that ripped us off for years are begging for him. He deserted our military, our law enforcement and our healthcare. Added more debt than all other Presidents combined. Won’t win!