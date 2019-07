Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε δυτικά του παραθαλάσσιου θερέτρου Μπρουμ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές ή θύματα από τον σεισμό, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 33 χιλιόμετρα και επίκεντρο περίπου 203 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα και κτίρια να τρέμουν, τρόφιμα να πέφτουν από τα ράφια των καταστημάτων, ενώ κάποιοι κάτοικοι έκαναν λόγο για μικρές ζημιές σε επιχειρήσεις.

There's been a record-breaking earthquake in Western Australia. The 6.6-magnitude quake struck off the northwest coast just before 1:40pm locally, and was felt from Broome in the north to as far south as Perth. https://t.co/g6j34n8k1Q #7NEWS pic.twitter.com/JC8FLDuUhk