Βρετανία: Παραιτήθηκε η υφυπουργός Παιδείας Αν Μίλτον

Την παραίτησή της προς τη βρετανική κυβέρνηση υπέβαλε η υφυπουργός Παιδείας Aν Μίλτον, σύμφωνα με το Sky News.

Από ώρα σε ώρα, αναμένεται η ανακοίνωση για το ποιος θα αναλάβει την ηγεσία των Τόρις και τη θέση της Βρετανίδας πρωθυπουργού, με τον Μπόρις Τζόνσον να είναι το απόλυτο φαβορί έναντι του νυν υπουργού Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ.

Having abstained in the vote last week, today I have resigned from the Government. It has been an honour to serve on the Conservative frontbenches, my thanks to everyone I have had the pleasure of working alongside. pic.twitter.com/ELo1Y30YqC