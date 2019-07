Τραμπ: Ο Μπόρις Τζόνσον θα είναι καταπληκτικός!

«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, για την εκλογή του στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και τη θέση του πρωθυπουργού.

«Θα είναι καταπληκτικός!», προσθέτει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!