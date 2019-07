Προς τη Γροιλανδία κινείται το κύμα καύσωνα

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ (WMO) ανησυχεί ότι το κύμα καύσωνα, που έπληξε τις τελευταίες ημέρες την Ευρώπη οδηγώντας την θερμοκρασία σε ρεκόρ όλων των εποχών, κατευθύνεται τώρα προς την Γροιλανδία, όπου απειλεί να προκαλέσει την τήξη του στρώματος πάγου, ελαττώνοντας το πάχος του σε επίπεδα ρεκόρ, ενδεχομένως και κάτω από το επίπεδο του 2012.



Η Κλερ Νάλις, εκπρόσωπος του WMO δήλωσε ότι μάζες θερμού αέρα που προέρχονται απο την Βόρεια Αφρική ευθύνονται για τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών σε πολλές χώρες της Ευρώπης και την συντριβή των ρεκόρ κατά 2, 3 και 4 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που χαρακτήρισε «τελείως απίστευτο».

Χθες ο WMO σχολίασε σε tweet του ότι η Γροιλανδία έχασε μόνο κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 160 δισ. τόνους πάγου, ποσότητα που ισοδυναμεί με το νερό που έχουν 64 εκατ. πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

The #Greenland #icesheet has lost 160 billion tonnes of ice through surface melting alone in July, says @ruth_mottram. "That is roughly 64 million Olympic size swimming pools this July alone." The outloook till end of month is for further enhanced melting, says @greenlandicesmb pic.twitter.com/0FjDFejtyt