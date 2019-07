Τραμπ: Η Apple δεν θα εξαιρεθεί από τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε την Παρασκευή ότι η Apple δεν θα έχει ευνοϊκή μεταχείριση όσον αφορά τους δασμούς που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στις εισαγωγές αγαθών από την Κίνα.

«Η Apple δεν θα ευνοηθεί με εξαίρεση ή άρση δασμών, για εξαρτήματα του Mac Pro τα οποία κατασκευάζονται στην Κίνα. Κατασκευάστε στις ΗΠΑ, δεν υπάρχουν δασμοί!» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Apple will not be given Tariff wavers, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!