Ο Τραμπ εξετάζει ένταξη των Antifa στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι εξετάζει να εντάξει το κίνημα Antifa στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Εξετάζεται να κηρυχθούν οι ANTIFA, αυτοί οι δειλοί ακροαριστεροί παλαβοί που τριγυρνούν και χτυπούν ανθρώπους στο κεφάλι με ρόπαλα του μπέιζμπολ, μια Τρομοκρατική Οργάνωση (μαζί με την MS-13 και άλλους»), τόνισε ο Τραμπ με tweet του. «Θα διευκολύνει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της», πρόσθεσε ο μεγιστάνας.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job!