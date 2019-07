Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ σκόρδου στην Καλιφόρνια

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν -μεταξύ των οποίων και ένας ύποπτος οπλοφόρος -και δεκαπέντε τραυματίστηκαν, ορισμένοι εξ αυτών από πυρά όπλων, στο Φεστιβάλ Σκόρδου του Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας, ενώ ένας ύποπτος έχει συλληφθεί από την αστυνομία, αναφέρει στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα The New York Times, που επικαλείται μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης αυτής, σε απόσταση περίπου 48 χιλιομέτρων νότια του Σαν Χοσέ.

Τοπικός σύμβουλος δήλωσε νωρίτερα στην εφημερίδα πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δώδεκα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, ωστόσο δεν γνώριζε εάν στους τραυματίες συγκαταλέγονται και οι νεκροί.

«Είναι απίστευτα θλιβερό και αποκαρδιωτικό μια εκδήλωση που κάνει τόσο μεγάλο καλό στην κοινότητα να αμαυρώνεται από μια τραγωδία όπως αυτή», είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ο Σκοτ Σμίδι.



Κατά τον επικεφαλής της αστυνομίας ο δράστης, που έκοψε έναν φράχτη για να εισβάλει στο πάρκο όπου γινόταν η ετήσια εκδήλωση, ενδέχεται να είχε έναν συνεργό.



Τα κίνητρα του ενόπλου δεν είναι ακόμη σαφή.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Twitter, συνέστησε προσοχή.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!