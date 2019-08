Τραμπ: Κερδίζουμε την εμπορική μάχη με Κίνα χωρίς βοήθεια από Fed

Μήνυμα νίκης στην εμπορική διαπραγμάτευση με την Κίνα έστειλε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Fed.

«Όλα πάνε πολύ καλά με την Κίνα. Μας πληρώνουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο μπορούν να το κάνουν λόγω των νομισματικών τους υποτιμήσεων και του ρευστού που ρίχνουν για να κρατήσουν όρθιο το σύστημα τους. Μέχρι τώρα οι καταναλωτές μας δεν πληρώνουν τίποτα - και χωρίς πληθωρισμό. Καμί βοήθεια από τη Fed!» έγραψε στο Twitter o κ. Τραμπ.

Things are going along very well with China. They are paying us Tens of Billions of Dollars, made possible by their monetary devaluations and pumping in massive amounts of cash to keep their system going. So far our consumer is paying nothing - and no inflation. No help from Fed!