Τον ειδικό επιτετραμμένο για τη Β. Κορέα σκέφτονται οι ΗΠΑ για πρέσβη στη Ρωσία

Ο Στίβεν Μπίγκαν, ο αμερικανός διπλωμάτης ο οποίος ηγείται των προσπαθειών με σκοπό να επαναληφθούν οι αποτελματωμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με τη Βόρεια Κορέα για την αποπυρηνικοποίηση, είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τον θώκο του επόμενου πρεσβευτή της χώρας στη Ρωσία που εξετάζει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Δευτέρα πηγή ενημερωμένη σχετικά.

Ο νυν πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μόσχα, ο Τζον Χάντσμαν, αναμένεται να παραιτηθεί τον Οκτώβριο, έπειτα από δύο χρόνια στη θέση, ενημέρωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω της φημολογίας πως σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για το αξίωμα του κυβερνήτη στην Πολιτεία της Γιούτα.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Vox ανέφερε την Παρασκευή, επικαλούμενος δύο πηγές ενήμερες για τις συζητήσεις σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο, ότι ο Μπίγκαν, σήμερα ειδικός επιτετραμμένος των ΗΠΑ για τη Βόρεια Κορέα, είναι το πρόσωπο που πιστεύεται ότι έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιλεγεί από τον Τραμπ.

Πηγή ενήμερη σχετικά δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως το όνομα του Μπίγκαν πράγματι εξετάζεται.

Ο Μπίγκαν δεν απάντησε αμέσως όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες αυτές. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν έχει να ανακοινώσει κάποιον διορισμό προς το παρόν.

Αν ωστόσο ανατεθεί πράγματι στον Μπίγκαν — ο οποίος είναι ειδικός στη Ρωσία — η θέση στη Μόσχα, θα δημιουργηθεί δυσαναπλήρωτο κενό στην ομάδα που χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Κορέα, ζήτημα στο οποίο ο Τραμπ δίνει προτεραιότητα.

Ο Μπίγκαν ήταν επικεφαλής των αμερικανικών αντιπροσωπειών σε όλες τις συναντήσεις εργασίας ως τη δεύτερη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στο Ανόι του Βιετνάμ τον Φεβρουάριο, που όμως κατέληξε σε φιάσκο.

Ο Τραμπ και ο Κιμ συναντήθηκαν απρόσμενα στα τέλη Ιουνίου και συμφώνησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, κάτι όμως που δεν έχει συμβεί ακόμη.

Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε το Σάββατο πως ο Κιμ του είπε πως είναι έτοιμος να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις και ότι θα σταματήσει τις πρόσφατες πυραυλικές δοκιμές μόλις τερματιστούν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ που διεξάγονται αυτόν τον μήνα.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο ανέφερε την περασμένη Τετάρτη πως ευελπιστεί ότι οι συνομιλίες σε επίπεδο ομάδων εργασίας θα επαναληφθούν σε μία ως δύο εβδομάδες.

Ο Μπίγκαν εγκατέλειψε μια υψηλή θέση στην αυτοκινητοβιομηχανία Ford για να αναλάβει τον τρέχοντα ρόλο του — μια αποστολή που ορισμένοι θεωρούν σχεδόν αδύνατο να φέρει σε πέρας. Εργάστηκε για δεκαετίες ως συνεργάτης μελών του αμερικανικού Κογκρέσου αλλά και ως σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα εξωτερικής πολιτικής επί των ημερών του Τζορτζ Ου. Μπους.

Ο 56χρονος Μπίγκαν σπούδασε πολιτικές επιστήμες και ρωσική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Ήταν διευθυντής της αντιπροσωπείας του International Republican Institute στη Μόσχα την περίοδο 1992-1994. Χρημάτισε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης U.S.-Russia Foundation for Economic Development and the Rule of Law.

