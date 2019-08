Βρετανία: Τέλος στην ελεύθερη κυκλοφορία Ευρωπαίων σε «σκληρό» Brexit

Η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι θέλει να βάλει «αμέσως» τέλος στην ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών σε περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου, υιοθετώντας μια πιο σκληρή στάση σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η τέως πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, την οποία διαδέχθηκε ο Τζόνσον στις 24 Ιουλίου, προέβλεπε «μια μεταβατική περίοδο» ακόμη και σε περίπτωση απουσίας μιας συμφωνίας διαζυγίου με την ΕΕ, επιτρέποντας στους Ευρωπαίους πολίτες να μεταβαίνουν, να επισκέπτονται ή να σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερα διαβήματα.

«Η ελεύθερη κυκλοφορία όπως υφίσταται σήμερα θα τελειώσει στις 31 Οκτωβρίου όταν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ΕΕ», δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Για παράδειγμα, θα εισάγουμε αμέσως πιο αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την εγκληματικότητα για τα άτομα που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε η εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως οι άλλες άμεσες αλλαγές ενόψει της εφαρμογής ενός νέου συστήματος μετανάστευσης «βρίσκονται υπό επεξεργασία».

Είπε πως ο Μπόρις Τζόνσον θέλει να εισάγει ένα πόιντ σύστεμ κατά τα πρότυπα της Αυστραλίας.

Η ένωση the3million που προασπίζεται τα συμφέροντα των περίπου 3,6 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντέδρασε στην ανακοίνωση αυτή. «Είναι ανεύθυνο και θα ανοίξει την πόρτα σε γενικευμένες διακρίσεις», έγραψε στο Twitter.

The UK Govt is hell bent on ending Freedom of Movement on Oct 31st. Not thorough Parliament but via secondary legislation.



Without protecting the rights of EU citizens in the UK first.



This is reckless & opens the door to widespread discrimination. https://t.co/Ec3ba0UHsn