Τουσκ: Ελπίζω ο Τζόνσον να μην θέλει να μείνει στην ιστορία ως «Mr. No Deal»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως θα συναντηθεί με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας στο περιθώριο της συνόδου των G7, την Κυριακή, και πως είναι έτοιμος να ακούσει ιδέες ως προς το πώς να αποφευχθεί ένα Brexit χωρίς συμφωνία, μεταδίδει το Reuters.

«Αύριο θα συναντηθώ με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Ελπίζω πως δεν θα θέλει να μείνει στην ιστορία ως «Mr. No Deal»», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter. «Η ΕΕ είναι έτοιμη να ακούσει λειτουργικές, ρεαλιστικές ιδέες αποδεκτές σε όλα τα κράτη μέλη περιλαμβανομένης της Ιρλανδίας, αν και όταν η κυβέρνηση του ΗΒ είναι έτοιμη να τις βάλει στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Tomorrow I meet PM @BorisJohnson. I hope that he will not like to go down in history as “Mr. No Deal”. The EU is ready to listen to operational, realistic ideas acceptable to all Member States including Ireland, if and when the UK government is ready to put them on the table.