Τραμπ: Κατώτερη των περιστάσεων η Fed

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική που ακολουθεί, υποστηρίζοντας ότι χάνει τον ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες.

«Η Fed δεν μπορεί "πνευματικά" να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό- με τις άλλες χώρες. Στη G7 στη Γαλλία, όλοι οι ηγέτες των άλλων χωρών ήταν ενθουσιασμένοι για το πόσο χαμηλά έχει πάει το κόστος των επιτοκίων. Η Γερμανία ουσιαστικά "πληρώνεται" για να δανειστεί. Μηδενικό επιτόκιο και βάλε! Η Fed δεν έχει πάρει χαμπάρι!» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Our Federal Reserve cannot “mentally” keep up with the competition - other countries. At the G-7 in France, all of the other Leaders were giddy about how low their Interest Costs have gone. Germany is actually “getting paid” to borrow money - ZERO INTEREST PLUS! No Clue Fed!