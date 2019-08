Τραμπ: Το ευρώ πέφτει σαν «τρελό» και η Fed δεν κάνει τίποτα

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε για άλλη μια φορά τη Fed για την νομισματική πολιτική που ακολουθεί, υποστηρίζοντας ότι το δολάριο έχει γίνει πολύ ακριβό.

«Το ευρώ υποχωρεί έναντι του δολαρίου "σαν τρελό", δίνοντας τους μεγάλο εξαγωγικό και μεταποιητικό πλεονέκτημα και η Fed δεν κάνει ΤΙΠΟΤΑ! Το δολάριο είναι τώρα πιο ισχυρό από κάθε άλλη φορά στην ιστορία. Ακούγεται καλό έτσι; Αλλά όχι για εκείνους τους (κατασκευαστές) που φτιάχνουν προϊόντα για πώληση εκτός ΗΠΑ» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι το πρόβλημα δεν είναι η εμπορική κόντρα και οι δασμοί αλλά η Fed, λέγοντα πως αν η Fed μείωνε τα επιτόκια η Wall Street θα σημείωνε ένα από τα μεγαλύτερα ράλι στην ιστορία.

The Euro is dropping against the Dollar “like crazy,” giving them a big export and manufacturing advantage...and the Fed does NOTHING! Our Dollar is now the strongest in history. Sounds good, doesn’t it? Except to those (manufacturers) that make product for sale outside the U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

....We don’t have a Tariff problem (we are reigning in bad and/or unfair players), we have a Fed problem. They don’t have a clue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019