Χονγκ Κονγκ: Μποϊκοτάζ λυκείων και πανεπιστημίων

Οι μαθητές λυκείου του Χονγκ Κονγκ σχημάτισαν το πρωί ανθρώπινες αλυσίδες και διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την κίνηση των συρμών του μετρό στο Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του κινήματος για την δημοκρατία, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο που σημαδεύτηκε από ακραία βία.

Το Πεκίνο έχει πληθύνει τις ενέργειες εκφοβισμού, με την πραγματοποίηση ασκήσεων στα σύνορα και την άσκηση πιέσεων επί των επιχειρήσεων του Χονγκ Κονγκ.

«Το τέλος είναι κοντά» για τις κινητοποιήσεις, προειδοποίησε χθες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua σε κύριο άρθρο του, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ομως η απειλητική προειδοποίηση δεν εμπόδισε το πρωί της Δευτέρας τους διαδηλωτές, ντυμένους στα μαύρα, στο συμβολικό χρώμα του κινήματος, να βάλουν και πάλι στόχο το μετρό, ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του Χονγκ Κονγκ, εμποδίζοντας το κλείσιμο των θυρών των συρμών σε ορισμένους σταθμούς.

This is the moment Hong Kong police violently tackled suspected protesters after thousands marched in the city in defiance of a ban.



For more, head here: https://t.co/lDikVLlUNP pic.twitter.com/gX9SYXVOsz