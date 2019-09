Τραμπ: Πάμε πολύ καλά στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας πηγαίνουν πολύ καλά, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσθέτει στην ανάρτησή του στο Twitter ότι η Κίνα δεν μπορεί να αντέξει τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο για πολύ ακόμη.

Παράλληλα, πιέζει το Πεκίνο να κλείσει τη συμφωνία σύντομα, αλλιώς θα είναι πιο δύσκολα εάν κερδίσει τις εκλογές ξανά, το 2020.

....And then, think what happens to China when I win. Deal would get MUCH TOUGHER! In the meantime, China’s Supply Chain will crumble and businesses, jobs and money will be gone!