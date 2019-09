Εντολή Τραμπ να αυξηθούν οι κυρώσεις κατά του Ιράν

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη πως διέταξε τον υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν να «αυξήσει σημαντικά τις κυρώσεις» που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ κατά του Ιράν.

«Μόλις έδωσα εντολή στον υπουργό Οικονομικών να αυξήσει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της χώρας του Ιράν!» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!