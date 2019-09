Κατήργησε τα τέλη επεξεργασίας πληρωμών η αεροπορική Scoot

Η Scoot, η low-cost μέλος του Singapore Airlines Group, ευθυγραμμίζοντας το όραμά της για προσφορά ταξιδιών σε όλους, ανακοίνωσε σήμερα την αφαίρεση των τελών επεξεργασίας πληρωμών παγκοσμίως σε όλες τις κρατήσεις που γίνονται μέσω των άμεσων καναλιών, προσφέροντας στους πελάτες της μεγαλύτερη αξία με άμεσο αποτέλεσμα.

Για να προσφέρει στους πελάτες της μεγαλύτερη ευκολία κατά την εμπειρία κράτησης εισιτηρίου , η Scoot, από σήμερα θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών κράτησης μέσω παγκόσμιων μεθόδων πληρωμής όπως Apple Pay, Πιστωτική Κάρτα (American Express, JCB, MasterCard , UnionPay, Visa), το Google Pay και το PayPal δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν το δίκτυο της Scoot που επεκτείνεται σε 67 πόλεις σε 17 χώρες.

Με γνώμονα την τεχνολογική ανάπτυξη, η εξέλιξη των συστημάτων πληρωμών με την πάροδο των χρόνων, συνέβαλε σημαντικά στην κάλυψη του σχετικού κόστους που απαιτείται για την υποστήριξη και τη διατήρηση της υποδομής πληρωμών. Πιο συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 2018, η Scoot έχει καταργήσει προοδευτικά τα τέλη επεξεργασίας πληρωμών, ξεκινώντας από τη Μαλαισία. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2019, αφαιρέθηκαν τα τέλη για επιλεγμένες τοπικές μεθόδους πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των AXS (για τους πελάτες της στη Σιγκαπούρη) και των Konbini (για πελάτες στην Ιαπωνία). Η εφαρμογή Momo, μια εφαρμογή ηλεκτρονικού πορτοφολιού και κινητής τηλεφωνίας που ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου του 2019 για πελάτες στο Βιετνάμ έχει επίσης μηδενικές χρεώσεις επεξεργασίας πληρωμής.

Ο κ. Lee Lik Hsin, Διευθύνων Σύμβουλος της Scoot, δήλωσε σχετικά: "Όταν ξεκίνησε αρχικά η Scoot, προσφέραμε ένα περιορισμένο φάσμα μεθόδων πληρωμής με υψηλότερο κόστος υλοποίησης και συντήρησης. Καθώς επεκτεινόμασταν σε παγκόσμιο επίπεδο και παίρνοντας υπόψη το τα σχόλια των πελατών μας, επωφεληθήκαμε από την πρόοδο της τεχνολογίας πληρωμών για την εφαρμογή πολλών μεθόδων πληρωμής βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία των πελατών μας. Καθώς τα κόστη μας μειώνονται και προκειμένου οι πελάτες μας να κερδίσουν όλο και περισσότερο, από τον Μάρτιο του 2018 καταργήσαμε προοδευτικά τα τέλη επεξεργασίας πληρωμών σε επιλεγμένες αγορές. Τώρα, είμαστε έτοιμοι να το καταργήσουμε παγκοσμίως. Ελπίζουμε ότι αυτό δίνει στους πελάτες μας μεγαλύτερη αξία και τους δίνει έναν επιπλέον λόγο για να ξεφύγουν κάνοντας ένα ταξίδι μαζί μας."

Η Scoot εκτελεί πτήσεις χαμηλού κόστους από την Αθήνα στην Ελλάδα και από το Βερολίνο στη Γερμανία, ενώ πετάει σε πάνω από 60 προορισμούς στην Ασία μέσω της Σιγκαπούρης. Για να έχουν περισσότερο κέρδος οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν τις πτήσεις τους κατά τη διάρκεια της μηνιαίας προσφοράς Got Go Go που ξεκίνησε σήμερα, στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, μιας και μπορούν να απολαύσουν χαμηλούς ναύλους σε 44 πόλεις, όπως η Σιγκαπούρη, η Luang Prabang και η Chiangmai.