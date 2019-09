Μεγάλη πυρκαγιά σε χημικό εργοστάσιο στη Γαλλία

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χημικό εργοστάσιο στη Ρουέν, στη βορειοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσαν οι αρχές, οι οποίες έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό πολύ σοβαρό και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νομάρχη της Νορμανδίας Πιερ- Αντρέ Ντιράν, έχει εκκενωθεί η περιοχή σε περίμετρο 500 μέτρων γύρω από το εργοστάσιο.

Ο Ντιράν πρόσθεσε ότι τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά, καθώς «ένα γιγάντιο σύννεφο καπνού καλύπτει την περιοχή», όπου ζουν περίπου 500.000 άνθρωποι.

