Οι 25 πολυεθνικές με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το 2019

Το Great Place to Work® ανακοίνωσε την 9η ετήσια διεθνή λίστα World’s Best Workplaces.



Η εταιρεία τεχνολογίας Cisco κατατάσσεται πρώτη, ακολουθούμενη από την Hilton και τη Salesforce, οι οποίες συνθέτουν την πρώτη τριάδα. Δύο από τις 25 πολυεθνικές που βραβεύονται (DHL Express και AbbVie) το οφείλουν και στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα καθώς διακρίθηκαν και στη χώρα μας για το εξαιρετικό εργασιακό τους περιβάλλον!



Οι 13 από τις 25 πολυεθνικές που διακρίνονται έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Οι κλάδοι που συναντώνται συχνότερα στη λίστα είναι οι Information Technology και Financial Services & Insurance.

Ακολουθεί η Λίστα των 25 World’s Best Workplaces για το 2019: