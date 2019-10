Σε αυστριακό συγγραφέα το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2019

Ο αυστριακός συγγραφέας Πέτερ Χάντκε τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2019, ανακοινώθηκε από τη Σουηδική Ακαδημία στη Στοκχόλμη, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2018 απονεμήθηκε στην Πολωνή συγγραφέα Ολγκα Τοκάρτσουκ.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB