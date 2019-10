Ο Τραμπ απειλεί την Τουρκία με κυρώσεις

Με επιβολή κυρώσεων απείλησε την Τουρκία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη των τουρκικών επιχειρήσεων στη Συρία.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε παράλληλα την απόφαση του να ανάψει το «πράσινο φως» για την αποχώρηση των αμερικανών στρατιωτών από τη Συρία, λέγοντας πως θέλει να βάλει τέλος στους «ατελείωτους πολέμους».

«Η Τουρκία σχεδιάζει να επιτεθεί στους Κούρδους εδώ και πολύ καιρό. Πολεμούν από πάντα. Δεν έχουμε στρατιώτες ή στρατό κάπου κοντά στην περιοχή της επίθεσης. Προσπαθώ να βάλω τέλος στους ατελείωτους πολέμους. Μιλάω και στις δύο πλευρές. Ορισμένοι θέλουν να στείλουμε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή και να ξεκινήσουμε έναν νέο πόλεμο ξανά. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Άλλοι λένε μην εμπλέκεστε, αφήστε τους Κούρδους να δώσουν τις μάχες τους (ακόμα και με την οικονομική μας στήριξη). Εγώ λέω χτυπήστε την Τουρκία πολύ σκληρά σε οικονομικό επίπεδο και με κυρώσεις αν δεν παίξουν σύμφωνα με τους κανόνες! Παρακολουθώ από κοντά» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twittter.

Turkey has been planning to attack the Kurds for a long time. They have been fighting forever. We have no soldiers or Military anywhere near the attack area. I am trying to end the ENDLESS WARS. Talking to both sides. Some want us to send tens of thousands of soldiers to....