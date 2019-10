O Τσιτσιπάς απέκλεισε τον Τζόκοβιτς στο Masters της Σανγκάης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στα προημιτελικά του Masters της Σανγκάης τον κορυφαίο τενίστα αυτή την στιγμή Νόβακ Τζόκοβιτς και τον απέκλεισε.

Μετά από μεγάλη μάχη και ανατροπή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε για δεύτερη φορά στην καριέρα του τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-3, 5-7, 3-6.

Αναδείχθηκε ο πρώτος Ελληνας που θα παίξει σε ATP Finals, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Stefanos Tsitsipas only found out that he had qualified for the ATP Finals while giving a post-match interview. https://t.co/ZfshS4Y2J9