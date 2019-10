Τραμπ: Ο Ερντογάν θέλει να τηρηθεί η κατάπαυση πυρός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τον ενημέρωσε πως υπήρξαν κάποια πυρά στη βορειοανατολική Συρία παρά την εκεχειρία.

«Μου είπε ότι υπήρξαν κάποια πυρά από ελεύθερους σκοπευτές και από όλμους αλλά εξουδετερώθηκαν γρήγορα. Θέλει παρά πολύ να εφαρμοστεί μια εκεχειρία ή μια παύση» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Όπως είπε, το ίδιο θέλουν και οι Κούρδοι.

«Υπάρχει καλή βούληση και από τις δύο πλευρές και πολλές πιθανότητες επιτυχίας» πρόσθεσε.

....I have just been notified that some European Nations are now willing, for the first time, to take the ISIS Fighters that came from their nations. This is good news, but should have been done after WE captured them. Anyway, big progress being made!!!!