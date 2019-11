Γαλλία: Δακρυγόνα και συλλήψεις στην επέτειο των κίτρινων γιλέκων

Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση ενός κανονιού νερού, αλλά και δακρυγόνων σήμερα στο Παρίσι, προκειμένου να απωθήσει τους διαδηλωτές κατά την πρώτη ετήσια επέτειο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των “κίτρινων γιλέκων.”

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών και πέταξαν πέτρες και μπουκάλια κατά των αστυνομικών, ενώ έστηναν οδοφράγματα.

Παράλληλα, αναποδογύρισαν δύο αυτοκίνητα, ενώ έβαλαν φωτιά σε μία μοτοσικλέτα και ένα άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας την χρήση δακρυγόνων από τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και του κανονιού νερού.

Η αστυνομία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ανακοίνωσε 33 συλλήψεις.

