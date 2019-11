Δεκάδες διαδηλωτές υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας στη Βαρκελόνη

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρκελόνης, εκφράζοντας την εναντίωσή τους, καθώς πριν από έναν και πλέον μήνα, ένα ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε σκληρές ποινές φυλάκισης κατά των ηγετών του αποσχιστικού κινήματος στην Καταλονία.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στον σταθμό Σαντς της Βαρκελόνης, με μερικούς από αυτούς να πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία, ενώ μερικοί άλλοι συνεπλάκησαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, υπακούοντας σε κάλεσμα της αποσχιστικής ομάδας (CDR) που κάλεσε τους διαδηλωτές να εμφανιστούν σε εννέα σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Βαρκελόνη, ελπίζοντας ότι θα προκληθεί αυτό, που περιέγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως μία “συνολική κατάληψη” των σιδηροδρομικών σταθμών.

