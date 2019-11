Παρίσι: Πάνω από 260 συλλήψεις στην επέτειο δράσης των κίτρινων γιλέκων

Διαδηλωτές του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» συγκεντρώθηκαν ξανά χθες στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις, καθώς σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εμφάνιση του κινήματος αυτού στη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 28.000 πολίτες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, 4.700 στο Παρίσι, πάντως οι ίδιοι οι ακτιβιστές των «κίτρινων γιλέκων» έδωσαν σχεδόν διπλάσιο αριθμό. Η αστυνομία στο Παρίσι ανακοίνωσε ότι έκανε ελέγχους σε πάνω από 1.000 άτομα. Το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, έκανε λόγο για 264 συλλήψεις.

#YellowVests1YearOn Porsche & Ferrari vandalized, set ablaze during #YellowVest protests in #Paris READ MORE: https://t.co/QS05SbF1mN pic.twitter.com/3D5UzJve3C

Κάποιοι διαδηλωτές των «κίτρινων γιλέκων» – η ονομασία τους παραπέμπει στα φωσφορίζοντα γιλέκα που έγιναν σήμα κατατεθέν τους – απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης. Η αστυνομία, ωστόσο, απομάκρυνε γρήγορα τους διαδηλωτές από το συγκεκριμένο σημείο, μετέδωσε το BFMTV.

Police used water cannons and tear gas to disperse demonstrators on the one-year anniversary of the yellow vest protests. @MelissaBellCNN reports from Paris. https://t.co/n4egVfzojp pic.twitter.com/UuImPC55pi