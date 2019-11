Μολότοφ και βέλη κατά αστυνομικών στο Χονγκ Κονγκ

Διαδηλωτές εκτόξευσαν βέλη και πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων σήμερα καθώς ξέσπασαν νέα επεισόδια βίας γύρω από τις υπό πολιορκία εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ, με τους ακτιβιστές να περιμένουν την τελική επιχείρηση των αστυνομικών ύστερα από τις χθεσινοβραδινές σφοδρές συγκρούσεις.

Η αστυνομία ανταπάντησε με εκτοξευτήρες νερού αφού αρκετοί διαδηλωτές εντοπίστηκαν να εκτοξεύουν βέλη από στέγες στο Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ, σε κάποια από τις πιο δραματικές σκηνές στους πέντε και πλέον μήνες διαδηλώσεων. Αξιωματικός της αστυνομίας, αρμόδιος για τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, χτυπήθηκε από βέλος στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

“Good aim!”



A protester gets applause after throwing a petrol bomb at a water cannon, which aims back near The Hong Kong Polytechnic University #HongKongProtests #香港 #PolyU pic.twitter.com/WjBb01UXwp