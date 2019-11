Εκκενώθηκε ο σταθμός του Μετρό Euston στο Λονδίνο

Στην εκκένωση του σταθμού Euston του μετρό στο Λονδίνο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, το πρωί της Δευτέρας, καθώς υπήρχε καπνός προερχόμενος από τρένο.

Όπως μεταδίδει ο Independent, ένας επιβάτης σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι το τρένο μύριζε όλο και περισσότερο καπνό, ενώ κάποιος άλλος ότι υπήρχε φωτιά.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι τα πληρώματα της υπηρεσίας ερευνούν αυτή τη στιγμή το γεγονός.

BREAKING Euston station evacuated after 'smoke seen on London Underground train' https://t.co/QSxyPu9YyQ pic.twitter.com/bh4eRWED1s