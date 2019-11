CNBC: Απαισιόδοξο το Πεκίνο για επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με ΗΠΑ

Απαισιοδοξία επικρατεί στο Πεκίνο σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης εμπορικής συμφωνίας λόγω της απροθυμίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τους δασμούς που επέβαλε, δήλωσε κινεζική κυβερνητική πηγή στο CNBC.

Η κυβέρνηση της Κίνας θεωρούσε ότι οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει στην απόσυρση των συγκεκριμένων δασμών.

Mood in Beijing about #trade deal is pessimistic, government source tells me. #China troubled after Trump said no tariff rollback. (China thought both had agreed in principle.) Strategy now to talk but wait due to impeachment, US election. Also prioritize China economic support.