Αποκλεισμένος ο Λευκός Οίκος μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου

Αποκλεισμένος βρίσκεται ο Λευκός Οίκος την Τρίτη και οι δρόμοι στην περιοχή έχουν κλείσει, μετά την αναφορά παραβίασης του εναέριου χώρου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο που έκανε την παραβίαση δεν πιστεύεται ότι είναι εχθρικό. Ο αποκλεισμός του Λευκού Οίκου δεν είναι ωστόσο κάτι που συνηθίζεται.

DEVELOPING: White House is currently on lockdown and the Capitol is being evacuated https://t.co/rNy6y83BBZ pic.twitter.com/watampZu0y